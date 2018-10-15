Украинка Мельник установила мировой рекорд в жиме лежа

Татьяна Мельник побила рекорд другой украинки, Антонины Марченко.

Украинская тяжелоатлетка Татьяна Мельник установила новый мировой рекорд в жиме лежа в весовой категории до 72 килограмм на турнире в Люксембурге, сообщает издание Xsport.ua.

Украинке покорился результат в 180,5 килограмм. Она на 500 грамм превзошла предыдущий мировой рекорд, который установила другая украинка Антонина Марченко в мае этого года.

Отметим, что в прошлом году Татьяна Мельник стала серебряной призеркой Всемирных игр-2017 по пауэрлифтингу.