Украинка Мельник установила мировой рекорд в жиме лежа
23:07, 15 октября 2018Другое
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Татьяна Мельник побила рекорд другой украинки, Антонины Марченко.
Татьяна Мельник / IPF
Украинская тяжелоатлетка Татьяна Мельник установила новый мировой рекорд в жиме лежа в весовой категории до 72 килограмм на турнире в Люксембурге, сообщает издание Xsport.ua.
Украинке покорился результат в 180,5 килограмм. Она на 500 грамм превзошла предыдущий мировой рекорд, который установила другая украинка Антонина Марченко в мае этого года.
Отметим, что в прошлом году Татьяна Мельник стала серебряной призеркой Всемирных игр-2017 по пауэрлифтингу.
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