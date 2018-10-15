Украинцы выиграли 3 медали Юношеской Олимпиады

Восьмой соревновательный день принес одно серебро и две бронзы.

Украинские спортсмены добыли очередные три медали сборной Украины на летней юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе.

16-летний гимнаст Назар Чепурной с результатом 13,983 баллов стал серебренным призером в опорном прыжке. Украинец проиграл 0,116 балла американцу Брендону Брионесу, а замкнул тройку Джейкоб Карлсен из Норвегии (13,883). Напомним, что ранее 16-летний украинский гимнаст Назар Чепурной завоевал золотую награду Юношеских олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях по мультидисциплинам гимнастики.

17-летний Олег Дорощук стал третьим в прыжках в высоту, показав результат 2,14 метра. Золото у китайца Лонг Чена (2,22), а серебро у Оскара Маерза из Австралии (2,22).

Еще один украинец Владислав Остапенко стал бронзовым призером в вольной борьбе. Украинец в поединке за третье место победил Уссаму Лариби из Алжира.