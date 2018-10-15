Завоевав титул в Гонконге, украинка Ястремская установила личный рекорд в рейтинге WTA

Элина Свитолина вновь вылетела из топ-5.

В обновленном рейтинге WTA за 15 октября 18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская установила личный рекорд, поднявшись на 66-е место.

После победы на турнире в Гонконге она прибавила сразу 36 строчек и впервые в карьере вошла в топ-70 мирового рейтинга. Ранее наилучшим результатом Ястремской была 96-я позиция, сообщает официальный сайт WTA.

Элина Свитолина, которая также выступала в Гонконге, но проиграла в четвертьфинале, опустилась на 6-е место рейтинга, пропустив вперед финалистку турнира в Таньцзине чешку Каролину Плишкову.

Леся Цуренко, несмотря на то, что снялась с соревнований в Гонконге из-за травмы, поднялась на одну позицию вверх и расположилась на 26-й строчке.

Также в мировом рейтинге сумела поняться Катерина Козлова, которая теперь является 106-й ракеткой мира.

Что же касается Ангелины Калининой, Марты Костюки, Катерины Бондаренко, то эти украинские теннисистки синхронно опустились в рейтинге WTA и теперь занимают 118-е, 123-е и 133-е места соответственно.

Рейтинг WTA

Положение на 15 октября 2018

1 (1) Симона Халеп (Румыния) - 7421 очко

2 (2) Каролин Возняцки (Дания) - 6461

3 (3) Анжелик Кербер (Германия) - 5400

4 (4) Наоми Осака (Япония) - 4740

5 (6) Каролина Плишкова (Чехия) - 4465

6 (5) Элина Свитолина (Украина) - 4350

7 (7) Петра Квитова (Чехия) - 4255

8 (8) Слоун Стивенс (США) - 4022

9 (9) Юлия Гергес (Германия) - 3785

10 (10) Кики Бертенс (Нидерланды) - 3740

...26 (27) Леся Цуренко (Украина) - 1830

...66 (102) Даяна Ястремская (Украина) - 870

...106 (107) Катерина Козлова (Украина) - 577

...118 (116) Ангелина Калинина (Украина) - 515

...123 (121) Марта Костюк (Украина) - 493

...133 (132) Катерина Бондаренко (Украина) - 456

...177 (178) Катарина Завацкая (Украина) - 327

Как сообщал УНИАН, украинка Даяна Ястремская завоевала свой первый титул WTA в карьере, выиграв турнир в Гонконге.