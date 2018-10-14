Запорожский Мотор одержал первую победу в гандбольной Лиге чемпионов, обыграв Загреб

Победа позволила украинской команде покинуть последнее место в группе В.

Чемпион Украины по гандболу «Мотор» в матче 5-го тура Лиги чемпионов по всем статьям переиграл хорватский «Загреб». Об этом сообщает официальный сайт ЕГФ.

На домашней арене «Юность» запорожцы, которых менее недели назад возглавил Николай Степанец, победили со счетом 35:27. Таким образом, «Мотор» завоевал свои первые очки в групповом турнире и вернулся в борьбу за выход в плей-офф.

Самыми результативными в составе хозяев стали разыгрывающий Борис Пуховский (7 голов) и линейный Максим Бабичев (6). В воротах надежно отстояли Геннадий Комок (10 сейвов) и заменивший его по ходу второго тайма Виктор Киреев (3 сейва).

«Мотор» (Украина) - «Загреб» (Хорватия) 35:27 (17:13)

14 октября. Лига чемпионов. Запорожье. ДС «Юность»

«Мотор»: Комок 33%, Киреев 30%; Бабичев 6/8, Козакевич 5/5, Малашинскас 4/8, Пуховский 7/9, Денисов 4/4, Кус, Пачковски 3/5, Шинкель 0/1, Пешевски 3/5, Сорока 2/2, Буйненко 0/1, Донцов, Тютюнник, Кубатко 1/1.

Тренер — Николай Степанец.

"Мотор" одержал первую победу в пяти матчах Лиги чемпионов и делит 6-8 места в группе В. В следующий раунд турнира выйдут 6 команд, а 7-я и 8-я прекратят выступления.