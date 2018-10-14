Сборная Украины завоевала 20 медалей на молодежном чемпионате мира по самбо

В заключительный день турнира чемпионкой мира стала украинка Алла Бегеба.

Сразу 20 наград различного достоинства завоевала сборная Украины по самбо на молодежном чемпионате мира, который с 12-го по 14 октября проходил в Тбилиси.

В заключительный день соревнований - в воскресенье, 14 октября - Алла Бегеба принесла в копилку Украины единственное золото, сообщает официальный сайт Федерации самбо Украины.

В финале категории до 48 килограммов среди девушек представительница Ивано-Франковщины выиграла у Мушарраф Ибодуллаевой из Кыргызстана с преимуществом в один балл - 3:2. И в столице Грузии в праздничный для нашей страны день прозвучал гимн Украины.

Всего наши спортсмены завоевали одну золотую, пять серебряных и 14 бронзовых медалей.

Читайте такжеУкраинка Билодид возглавила мировой рейтинг после победы на чемпионате мира по дзюдо

Кроме чемпионки Аллы Бегебы, на пьедестал почета поднимались серебряные призеры Ирина Логойда (Одесская обл., в соревнованиях девушек в весе до 75 килограммов), Мария Меркулова (девушки, свыше 75 кг, Днепропетровская обл.), Владислава Нецвит (юниорки, до 60 кг, Харьковская обл.), Елизавета Горб (юниорки, свыше 80 кг, Днепропетровская обл.) и Екатерина Саблева (юниорки, до 44 кг, Ивано-Франковская обл.).

Обладателями бронзовых наград молодежного чемпионата мира стали Екатерина Хомяк (юниорки, до 56 кг, Житомирская обл.), Екатерина Москалева (юниорки, до 68 кг, Днепропетровская обл.), Виталий Терентьев (юниоры, до 48 кг, Николаевская обл.), Денис Раевский (юноши, до 60 кг, Харьковская обл.), Назар Шадрин (юноши, до 75 кг, Херсонская обл.), Виктория Гапон (юниорки, до 72 кг, Житомирская обл.), Михаил Свидрак (юниоры, до 68 кг, Ивано-Франковская обл.), Станислав Сергийчук (юноши, до 81 кг, Хмельницкая обл.), Ярослав Давидчук (юниоры, до 90 кг, Хмельницкая обл.), Владислав Березка (юниоры, свыше 100 кг, Харьковская обл.), Мария Рыбачук (девушки, до 60 кг, Одесская обл.), Екатерина Скора (юниорки, до 64 кг, Днепропетровская обл.), Анна Антикало (юниорки, до 80 кг, Николаевская обл.), Даниил Шевченко (юниоры, 74 кг, Днепропетровская обл.).

В молодежном чемпионате мира принимали участие около 300 спортсменов. Сборную Украины представляли 39 спортсменов.