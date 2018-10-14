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18-летняя украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Гонконге (видео)

12:54, 14 октября 2018
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Ястремская легко выиграла в финале турнира в Гонконге / twitter.com/WTA

Матч завершился неожиданно легкой победой нашей спортсменки со счетом 6:2, 6:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Тейп на правой ноге китаянки, вероятно, не позволял Цян в полной мере реализовать свои способности и сковывал ее движения. Тем не менее, преимущество украинки было слишком велико, чтобы что-то позволило усомниться в ее превосходстве.

Матч продолжался чуть более часа, и за это время наша спортсменка позволила сопернице выиграть лишь три гейма. А равная борьба в игре протекала лишь до счета 3:2 в первой партии, после чего украинка имела полное преимущество.

Таким образом, 18-летняя Ястремская выиграла свой первый титул в карьере на турнирах WTA. 

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Теги: #теннис украинка Ястремская#Даяна Ястремская