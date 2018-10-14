Юные украинские олимпийцы завоевали два серебра Игр в Буэнос-Айресе за день

Медали команде принесли София Лыскун в прыжках в воду и Оксана Чудик в вольной борьбе.

Очередной день соревнований в олимпийском Буэнос-Айресе подарил спортивной Украине новые достижения и медали.

Наша представительница в прыжках в воду София Лискун с результатом 406.10 завоевала серебряную награду на 10-метровой вышке, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Медаль Софии стала десятой наградой сборной Украины на III летних Юношеских Олимпийских играх-2018.

Впоследствии, еще одну олимпийскую медаль в копилку сборной Украины на III летних Юношеских Олимпийских играх принесла наша представительница в вольной борьбе Оксана Чудик.

В весовой категории до 65 кг только в финале украинка уступила серебряной призерке чемпионата мира среди кадетов из Китая Жоу Ксинру и завоевала звание вице-чемпионки Юношеских Олимпийских игр-2018.

В активные украинцев теперь 11 наград олимпийского Буэнос-Айреса - четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые.