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Юные украинские олимпийцы завоевали два серебра Игр в Буэнос-Айресе за день

12:27, 14 октября 2018
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Чудик завоевала серебро ЮОИ-2018 в борьбе / noc-ukr.org

Наша представительница в прыжках в воду София Лискун с результатом 406.10 завоевала серебряную награду на 10-метровой вышке, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Медаль Софии стала десятой наградой сборной Украины на III летних Юношеских Олимпийских играх-2018.

Впоследствии, еще одну олимпийскую медаль в копилку сборной Украины на III летних Юношеских Олимпийских играх принесла наша представительница в вольной борьбе Оксана Чудик.

В весовой категории до 65 кг только в финале украинка уступила серебряной призерке чемпионата мира среди кадетов из Китая Жоу Ксинру и завоевала звание вице-чемпионки Юношеских Олимпийских игр-2018.

В активные украинцев теперь 11 наград олимпийского Буэнос-Айреса - четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые.

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Теги: #Олимпиада#Юношеские Олимпийские игры-2018