Юные украинские олимпийцы завоевали два серебра и две бронзы за день Игр-2018

Таким образом, по итогам шести дней Юношеской Олимпиады украинские спортсмены завоевали уже 9 медалей (4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые).

В аргентинском Буэнос-Айресе наша Анастасия Прозорова переписала историю украинского бадминтона.

На III летних Юношеских Олимпийских играх украинка и ее товарищи по команде Omega завоевали «серебро» в соревнованиях смешанных команд, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

В финале команда 17-летней харьковчанки дала настоящий бой, но все же уступила соперникам из Alpha (110:106).

Вместе с нашей Настей на вторую ступеньку пьедестала почета взошли Маркус Барт из Норвегии, Оскар Го из Новой Зеландии, Ким Чан Хо с Фіджи, Кунлавут Витидсарн из Таиланда, Хуан Иньсуан из Тайвани, Леоніс Уе из Франции и Ву Те Ан Ту из Вьетнама.

Отметим, что это первая олимпийская награда в истории украинского бадминтона.

Еще одну медаль в копилку сборной Украины на III летних Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе принес наш представитель пулевой стрельбе Дмитрий Гонта.

В смешанных командных соревнованиях в стрельбе из пистолета на 10 метров украинец вместе с мексиканкой Андреа Викторией Ибарра Миранда занял 3 место.

Денис Кисиль принес родной стране серебряную награду в плавании. Дистанцию 200 м баттерфляем представитель Кривого Рога, которому через неделю исполнится 18, преодолел за 1.55,89, уступив лишь венгру Кристофу Милаку (1.54,89).

Отметим, что это была первая серебряная медаль для сборной Украины в Буэнос-Айресе.

Наконец, 15-летняя гимнастка Анастасия Бачинская подтвердила высокое реноме украинской школы спортивной гимнастики и заняла 3 место в финале многоборья.

Результат нашей спортсменки 52,322, впереди только Джорджия Вилла из Италии (54,066) и Амели Морган из Великобритании (53,432).

Таким образом, по итогам шести дней Юношеской Олимпиады украинские спортсмены завоевали 9 медалей (4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые).