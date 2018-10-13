Ястремская вышла в финал турнира в Гонконге, Свитолина проиграла в четвертьфинале

18-летняя украинка впервые вышла в финал теннисного турнира серии WTA.

В Гонконге завершился матч 1/2 финала теннисного турнира Prudential Hong Kong Tennis Open 2018 серии WTA, в котором украинка Даяна Ястремская обыграла Шуай Женг из Китая и впервые в карьере вышла в финал соревнования серии WTA.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:4, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка имела преимущество в обеих партиях и дважды сделал по одному брейку, чего вполне хватило для итоговой победы.

В финале, который состоится в воскресенье, 14 октября, 18-летняя украинка сыграет с победительницей матча Мугуруса (Испания) - Ван (Китай)

Ранее, в отложенном накануне из-за дождя матче 1/4 финала, украинка Элина Свитолина проиграла Ван со счетом 2:6, 4:6.