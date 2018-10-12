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Свитолина и Ван будут доигрывать матч 1/4 финала турнира в Гонконге завтра

17:22, 12 октября 2018
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Свитолина находится на грани поражения в четвертьфинале турнира в Гонконге / btu.org.ua

В Гонконге продолжается теннисный турнир Prudential Hong Kong Tennis Open серии WTA International, в рамках кторого сегодня не был доигран матч 1/4 финала между украинкой Элиной Свитолиной и Ван Цян из Китая.

Матч был прерван при счете 2:6, 2:5 (30:15) в пользу китайской спортсменки, сообщает Большой теннис Украины,  

Матч был остановлен из-за дождя и будет продолжен в субботу, 13 октября. 

Ранее девушки встречались в туре три раза и все матчи в свой актив записала украинка. Их последний очный поединок состоялся на US Open этого года, где Свитолина впервые обыграла Ван в двух партиях. 

26-летняя китаянка после поражения на Открытом чемпионате США от Элины Свитолиной выступает на кортах в Азии пятую неделю подряд. За это время, не учитывая результаты в Гонконге, Ван Цян выиграла 15 матчей и проиграла в 3. 

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Теги: #теннис#Свитолина WTA#Свитолина турнир в Гонконге