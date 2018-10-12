В Украине создан Общественный союз деятелей физической культуры и спорта

Инициаторами объединения выступила группа деятелей физической культуры и спорта, среди которых известные спортсмены, руководители спортивных федераций и физкультурно - спортивных обществ.

Сегодня в Киеве было объявлено о создании Общественного союза деятелей физической культуры и спорта Украины.

Как было отмечено на пресс-конференции в УНИАН, инициаторами объединения выступила группа деятелей физической культуры и спорта, среди которых известные спортсмены, руководители спортивных федераций и физкультурно-спортивных обществ.

Объединение презентовали президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус, первый заместитель председателя ФСО «Динамо» Украины Виктор Корж, президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, президент Федерации современного пятиборья Украины Игорь Панин, председатель Всеукраинского ФСО «Колос» Александр Мендусь.

«Мы обеспокоены ситуацией, которая сложилась в спортивной отрасли в последние годы. Это связано с крайне низким уровнем финансирования, недостаточной социальной и правовой защитой работников физической культуры и спорта, сокращением спортивных школ в большинстве регионов Украины, - говорится в заявлении представителей Союза. - Чтобы изменить ситуацию, нужны реальные и действенные реформы в сфере спорта».

Приоритетными задачами Союза на первом этапе будет разработка основных документов по реформированию сферы физической культуры и спорта с учетом лучших образцов мировой практики, а также реализация ряда мероприятий в сфере социальной защиты, в том числе, путем предоставления предложений относительно правового урегулирования статуса спортсмена, создание профсоюза работников отрасли.

Представляя организацию, президент Федерации бокса Украины отметил: "Цель вновь созданного союза – обратить внимание общественности на актуальные проблемы современности, воспитание нашего будущего, наших детей. Ведь на протяжении 27 лет нам говорят, что у государства нет денег на финансирование спортивной отрасли. Ссылаются на экономический кризис, нехватку средств и тому подобное. Вместе с тем, постоянно закрываются спортшколы, секции по разным видам спорта. Зато, по телевидению полным ходом идет реклама алкоголя, табака, сцены насилия и беззакония. Это все видят наши дети, которым куда-то нужно девать свою энергию. Мы категорически не будем мириться с этой ситуацией. Мы требуем у государства обратить внимание на вопрос финансирования детского и массового спорта. Украина захватила лидерство в Европе по детскому алкоголизму. 50 процентов мальчиков и 25 процентов девочек с 12 лет начинают употреблять алкоголь. Это ужасные цифры. Мы должны добиться возобновления финансирования спортивной отрасли в государстве в полном объеме. В Украине должна существовать широкая сеть спортивных школ, секций, должны быть спортивные площадки. Дети должны иметь возможность заниматься спортом. Как говорится, в здоровом теле – здоровый дух".

В свою очередь, первый заместитель председателя ФСО «Динамо» Украины отметил: "Идея создания организации заключается в содействии устранению пробелов в законодательстве в отношении детского и массового спорта и физической культуры. Государство должно способствовать не только финансированию секций, но и поощрять специалистов, которые могут потенциально в них работать. Вместе с тем, сегодня сложилась ситуация, когда ведущие в недавнем прошлом спортсмены покидают страну в поисках лучшей доли. Приведу несколько примеров – прославленные гимнасты Игорь Коробчинский и Рустам Шарипов живут и работают в США, ряд ведущих представительниц украинской художественной гимнастики – в поисках лучшей доли на юге Европы – Испания, Италия, Франция. И такие примеры далеко не единичны, их множество".

А президент Федерации биатлона Украины отметил: "Есть много вопросов, которые спортивной общественности надо решать сообща. Частично мы уже собрались и теперь призываем представителей других федераций обязательно присоединяться к нам. Вопрос финансирования спорта – очень важній. И не только с точки зрения массового и детского спорта, но и со стороны профессионального спорта. Как пример, приведу нашу ситуацию, когда в Тернополе закрыли базу для занятий биатлоном. Между прочим, воспитанницей той школы является олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная", - сказал Брынзак.

Он отметил, что вопрос финансирования спорта касается всей вертикали – от детского/массового спорта к спорту высших достижений.

"Поэтому создание такого союза – абсолютно правильное, насущное и своевременное", - подчеркнул президент Федерации биатлона Украины.