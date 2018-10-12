Ястремская обыграла словачку Кучову и впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA

Украинская теннисистка добилась хорошего результата на турнире в Азии.

В Гонконге завершился первый матч 1/4 финала теннисного турнира Prudential Hong Kong Tennis Open серии WTA International, в котором украинка Даяна Ястремская встречалась с Кристиной Кучовой из Словакии.

Матч завершился со счетом 7:6, 6:2 в пользу нашей спортсменки, сообщает Большой теннис Украины.

По ходу первой партии украинка уступала 0-4, но сумела отыграться с сетбола и двух брейков. На тайбрейке Даяна также проигрывала (1-3), затем взяла пять розыгрышей подряд, но ни один из сетболов не реализовала. Со счета 6-6 Ястремская берет два очка кряду и записывает сет в свой актив.

Во втором сете соперница не получила ни одного шанса на брейк, а Ястремская реализовала брейкпоинты в двух геймах и дальше довела поединок до победы.

Ранее в этом году Ястремская выступила в полуфинале турнира WTA в Чикаго, но в парном разряде (с Евгенией Родиной).

Для 18-летней украинки cегодня был второй четвертьфинал в WTA-туре в одиночной сетке. Впервые до этой стадии соревнований Даяна дошла в прошлом сезоне в Стамбуле. Тогда наша теннисистка была близка к победе, но удержать преимущество в счете против Яны Чепеловой не сумела.

В полуфинале Даяна Ястремская сыграет с победительницей матча Дарья Гаврилова - Шуай Чжан.