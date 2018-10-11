Свитолина потратила меньше часа, чтобы выйти в четвертьфинал турнира в Гонконге

Украинка в матче 1/8 финала разгромила Нао Хибино из Японии.

В Гонконге завершился матч 1/8 финала теннисного турнира Prudential Hong Kong Tennis Open серии WTA International с участием лучшей теннисистки Украины и пятой в мировом рейтинге Элины Свитолиной.

Украинка разгромала Нао Хибино из Японии со счетом 6:0, 6:3 и вышла в четвертьфинал, сообщает Большой теннис Украины.

Свитолина и Хибино впервые встретились на корте. В прошлом году девушки должны были сыграть друг с другом в Куала-Лумпуре, но тогда Элина Свитолина снялась с игры еще до ее начала.

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Сегодня для победы нашей теннисистке потребовалось 58 минут. В первом сете Свитолина оформила три брейка, а во второй партии взяла два гейма на подаче соперницы. Хибино, 125-я в рейтинге WTA, выполнила один брейк за матч. В Гонконге японка прошла квалификацию, а на старте основы победила Саманту Стосур.

В 1/4 финала украинку ждет поединок против 24-й ракетки мира Ван Цян. Свитолина обыгрывала китаянку во всех их трех предыдущих матчах, в том числе дважды в этом году (Дубай, US Open). Ван Цян после поражения от Элины Свитолиной в Нью-Йорке выступила на кортах в Хиросиме, Гуанчжоу, Ухане и Пекине, где провела 18 матчей и выиграла в 15 из них.