Гимнаст Чепурной принес Украине четвертое золото на Юношеских Олимпийских играх

Украинец победил в командных соревнованиях по мультидисциплинам гимнастики.

15-летний украинский гимнаст Назар Чепурной завоевал золотую награду Юношеских олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях по мультидисциплинам гимнастики.

Украинец победил в соревнованиях в Буэнос-Айресе в составе "Команды Симоны Байлз".

Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.

К команду вместе с украинцем Назаром Чепурным вошли Кристиан Балаш из Венгрии, Руан Лэнг из ЮАР, Тамара Аника Онг из Сингапура, Фам Ну Фуонг из Вьетнама, Альба Петиско из Испании, болгарская смешанная пара в акробатике Мариэла Костадинова/Панайот Димитров, представительницы художественной гимнастики Талиса Торретти из Италии, россиянка Дарья Трубникова, Елизавета Лузан из Азербайджана, а также батутисты Лиам Кристи из Австралии и китаец Фань Синьи.

Читайте такжеФехтовальщица Черный принесла третье золото сборной Украины на юношеской Олимпиаде

По регламенту соревнований, победитель мультидисциплинного первенства определялся по сумме индивидуальных мест членов команды, показанных в квалификационных соревнованиях каждой дисциплины соответственно. Команда с наименьшей суммой и поднялась на первую ступень пьедестала (293 очка). Второе место заняла "Команда Макса Уитлока" (349), третье - "Команда Оксаны Чусовитиной" (352).

Глава НОК Украины Сергей Бубка поздравил Назара Чепурного и его тренера Ирину Надюк с успехом и пожелал удачи в финале личного многоборья, который состоится сегодня.

У украинских спортсменов на Юношеских Олимпийских играх уже четыре золотые награды. До этого на высшую ступень пьедестала поднимались фехтовальщица Екатерина Черний (дважды) и гребец Иван Тищенко.