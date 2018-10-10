Фехтовальщица Чорний принесла третье золото сборной Украины на юношеской Олимпиаде

Украинка завоевала вторую личную золотую медаль - теперь в командном турнире.

В Буэнос-Айресе (Аргентина) завершились командные соревнования по фехтованию, где украинка Катерина Чорний завоевала золотую медаль.

Вслед за личными соревнованиями наша спортсменка добилась успеха в командных, сообщает официальный сайт соревнований.

В составе команды Европа-1 украинка выиграла в смешанном командном турнире у Азии/Океании-1 в финальном матче со счетом 28:25.

Чорний выходила на дорожку в последнем микроматче, при общем счете 20:17. Наша спортсменка в бою с представительницей Гонконга сумела удержать равновесие - 8:8, и сохранить общее преимущество своей команды.

Таким образом, на счету сборной Украины уже 3 золотые медали и 1 бронзовая.

Как сообщал УНИАН, летние Юношеские олимпийские игры проходят в столице Аргентины с 6 по 16 октября.