Фехтовальщица Чорний принесла третье золото сборной Украины на юношеской Олимпиаде
23:58, 10 октября 2018Другое
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Украинка завоевала вторую личную золотую медаль - теперь в командном турнире.
Чорний выиграла второе золото юношеской Олимпиады / facebook.com/olympicua
В Буэнос-Айресе (Аргентина) завершились командные соревнования по фехтованию, где украинка Катерина Чорний завоевала золотую медаль.
Вслед за личными соревнованиями наша спортсменка добилась успеха в командных, сообщает официальный сайт соревнований.
В составе команды Европа-1 украинка выиграла в смешанном командном турнире у Азии/Океании-1 в финальном матче со счетом 28:25.
Чорний выходила на дорожку в последнем микроматче, при общем счете 20:17. Наша спортсменка в бою с представительницей Гонконга сумела удержать равновесие - 8:8, и сохранить общее преимущество своей команды.
Таким образом, на счету сборной Украины уже 3 золотые медали и 1 бронзовая.
Как сообщал УНИАН, летние Юношеские олимпийские игры проходят в столице Аргентины с 6 по 16 октября.
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