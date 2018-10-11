Женская сборная Украины по шахматам: олимпийский серебряный шаг вперед

Шахматные Олимпиады проходят раз в 2 года, и с 1992 года в них участвует сборная Украины. Женская половина нашей сборной практически сразу же заявила о себе, как об одном из лидеров. Уже тогда, в далеком 1992-м, именно женская команда завоевала серебро Олимпиады в Маниле (Филиппины) и выиграла золото чемпионата Европы в венгерском Дебрецене.

Затем команда выступала с переменным успехом, но более-менее регулярно завоевывала медали чемпионатов Европы, мира и Олимпиады. О чем, собственно, говорят три олимпийские бронзы подряд. А главное – команда является победителем все трех крупнейших шахматных турниров. Олимпиаду украинки выигрывали в 2006-м году, чемпионат мира – в 2013-м, а Европы – в 1992-м и 2013-м.

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Нынешняя Олимпиада, кстати, для сестер Музычук и Ко, могла и вовсе стать победной, но судьба совсем немного не благоволила нашим девушкам. В разборках последнего тура Украина – США и Россия – Китай украинки уверенно разгромили заокеанскую команду, выиграв три партии и проиграв лишь одну - очень редкий случай, когда все партии заканчиваются результативно. Выиграв со счетом 3:1 наши девушки оказались в шаге от победы, которую ей должна была принести… сборная России, имевшая все шансы обыграть команду Китая. Так получилось, что судьба олимпийского золота решалась в последней партии турнира, самой затяжной и драматичной в последнем туре Олимпиады – россиянки Александры Костенюк и действующей чемпионки мира китаянки Цзюй Вэньцзюнь. Россиянки выигрывали со счетом 2:1, Костенюк имела стабильно ровную позицию в партии и прекрасно понимала, что ее команда уже выигрывала после трех партий. Но… Азарт борьбы и желание доказать, что ты сильнее чемпионки мира (тем более, Костенюк играла белыми фигурами) гнал ее вперед и в теоретически равной позиции она совершила две грубейшие ошибки подряд. И если в первой позиции китаянка просмотрела сильный ход, ведущий к ее победе, то во второй раз уже не простила соперницу и уверенно довела дело до победы. Матч завершился со счетом 2:2, а сборная Китая набрала тот самый необходимый командный балл, чтобы опередить украинок в борьбе за олимпийское «золото».

И, тем не менее, явный успех и прогресс нашей команды очевиден. После бронзовых наград в Стамбуле-2012, Тромсе-2014 и Баку-2016 команда сделала большой шаг вперед, максимально приблизившись к 1-му месту. А ведь впереди Олимпиада-2020, которая пройдет в российском Ханты-Мансийске. Где, как не в России выигрывать золото Олимпиады и доказывать, что сборная Украины - сильнейшая в мире…

Наибольшая нагрузка в этом матче легла, разумеется, на плечи лидеров нашей команды. Сестры Анна и Мария (чемпионка мира 2015-2016) Музычук провели по 10 партий из 11 возможных, получив лишь по одному дню отдыха, кроме еще одного, запланированного регламентом в середине соревнований. Чуть менее активным выдался график у еще одной нашей чемпионки мира Анны Ушениной (2012-2013) и «крепкого середняка» сборной Натальи Жуковой – по 9 партий из 11 возможных. Наконец, надежно страховала всех Юлия Осьмак, которая хоть и провела лишь 6 партий, зато ни единой не проиграла – три победы при трех ничьих. Впрочем, разумеется, малое количество партий не позволило ей претендовать на роль лидера команды по набранным очкам, всего 4,5 очка.

В этом плане отличилась в самом лучшем смысле Мария Музычук, на счету которой 8 очков из 10 возможных. Она выиграла 6 партий, при 4 ничьих и отсутствии поражений. Без поражений также прошла турнир ее сестра Анна, набрав 7 баллов – 4 победы и 3 ничьи, а вот вторая в истории украинская чемпионка мира по шахматам Анна Ушенина разочаровала своих поклонников откровенно слабым выступлением в Батуми – 3 поражения в 9 партиях и всего 5 очков. Не обошлась без поражения и Жукова, которая опередила Ушенину по личному результату лишь на пол-очка.

Кстати, в общем зачете (неофициальном) на четырех досках также не обошлось без триумфаторов из Украины. Мария Музычук заняла 3-е место в общем зачете – среди всех шахматисток-участниц Олимпиады, и выиграла виртуальный турнир «вторых досок».

Стоит отметить, что ни разу по ходу турнира женская сборная Украины не возглавляла турнирную таблицу. Тем не менее, команда постоянно находилась в группе лидеров и до конца соревнований была одним из главных претендентов на звание победительницы Олимпиады.

Еще после 8-го тура соревнований, когда вся основная борьба была впереди Анна Музычук заявила в интервью официальному сайту соревнований: «Мы боремся и пытаемся выиграть каждый матч, ведь мы – одни из фавориток. Попытаемся попасть в первую тройку. Да, у нас были тяжелые матчи с Китаем и Грузией, которые не удалось выиграть, хотя у нас были большие шансы на победу. Но есть еще 3 тура, и все еще возможно».

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А говоря о выступлении сестры и экс-чемпионки мира Марии, добавила: «Я рада, что она играет вместе со мной в одной команде. Это только плюс. Мария играет здесь очень хорошо. Это прекрасно, что она может поддержать меня, а я ее. Мы стараемся помогать друг другу».

Уже после соревнований лидер и, как выяснилось, обладатель лучшего результата в команде Мария Музычук отметила: «Турнир был изматывающий и очень напряженный. Так получилось, что борьба шла до последнего хода последней партии. Даже после нашего выигрыша в последнем туре у американок мы не могли расслабиться и, что называется, «выдохнуть». Смотрели за матчем Россия – Китай. Переживали за хороший для нас результат. Так получалось, что, выиграй Россия этот матч, мы бы становились чемпионками Олимпиады. К сожалению, не получилось. Чемпионка мира китаянка смогла черными фигурами обыграть лидера российской сборной, которая в конце партии просто «перегорела», не совладала с нервами. Что же, и такое бывает. Тем не менее, считаю наш результат очень хорошим. Мы сделали шаг вперед. Постараемся уже в следующий раз добраться до вершины пьедестала».

Отдых после Олимпиады будет небольшим. Уже в ноябре наших ведущих спортсменок ждет индивидуальный чемпионат мира, который пройдет в российском Ханты-Мансийске. Все сомнения по поводу целесообразности поездки в Россию на мировое первенство сестры отвергли напрочь уже давно. В частности, Анна заявила, что «спортсменки не могут влиять на выбор места соревнований». Но они обязательно поедут на мировое первенство, главный индивидуальный турнир в мире шахмат.

«Сам факт, что находишься в России, психологически будет давить. Но я выиграла в 2015 году чемпионат мира, проходивший в Сочи. Буду надеяться, что в этом году также сыграю хорошо», - отметила Мария после возвращения из Батуми.

Кстати, вопрос места проведения турнира в шахматах стоит даже острее, чем во многих других видах спорта. Как уже упоминалось выше, следующая шахматная Олимпиада состоится в 2020-м году в Ханты-Мансийске. Но и в дальнейшем вопрос проведения соревнований на территории РФ будет лоббироваться на самом высоком уровне. Дело в том, что в Батуми, параллельно с Олимпиадой, прошел Конгресс Международной федерации шахмат (ФИДЕ), где была поставлена точка в истории с президентом организации. За два с половиной месяца до этого, 13 июля, от руководства ФИДЕ был отстранен Кирсан Иллюмжинов, который еще в ноябре 2015 года попал в санкционные списки США. Соответственно, он не мог в полной мере осуществлять деятельность на посту президента ФИДЕ.

На нынешних выборах было три кандидата – вице-президент ФИДЕ грек Георгиос Макропулос, известный английский гроссмейстер Найджел Шорт и некогда влиятельный российский чиновник Аркадий Дворкович. В итоге, в последний момент, Шорт снял свою кандидатуру в пользу Дворковича и судьба выборов была предрешена. 113 делегатов Конгресса проголосовали за российского кандидата и 78 – за грека.

Таким образом, «российский вектор» мировой шахматной политики сохранился. И насколько долго он еще будет таким, гадать весьма сложно. Очевидно одно – сильнейшие шахматисты мира в ближайшие годы будут продолжать регулярно наведываться в Россию на самые крупные и не очень, но престижные мировые соревнования.

Возвращаясь к Олимпиаде в Батуми, отметим, что, параллельно с женским турниром, проходил и так называемый «открытый» турнир – для мужских сборных. Здесь наша команда выступила куда скромнее, заняв итоговое 10-е место. На счету сборной Украины 7 командных побед при 2 ничьих и 2 поражениях. Команда набрала 16 баллов (наряду с восемью другими сборными) и по дополнительным коэффициентам замкнула десятку сильнейших среди команд, занявших 6-14 места.

В отличие от женского турнира, у нашей мужской команды не было ярко выраженного запасного игрока. Четверо сыграли за время соревнований по 9 партий из 11 и еще один гроссмейстер – 8 партий. Любопытно, что именно этот игрок – Антон Коробов, набрал максимальное количество очков для команды – 6,5 из 8. Игрок выиграл пять партий, при трех ничьих, не потерпев ни единого поражения. Аналогичный результат был зафиксирован и у Юрия Криворучко, но тот сыграл на одну партию больше и… проиграл ее.

К сожалению, не смогли проявить свои лучшие качества на этой Олимпиаде лидеры нашей команды. У Василия Иванчука на счету 5,5 очков при трех победах и пять ничьих (одно поражение). А Руслан Пономарев и вовсе набрал 4 балла (1 победа, 6 ничьих и 2 поражения). Наконец, ни одной победы на протяжении всей Олимпиады не смог одержать Павел Эльянов, у которого в активе семь ничьих при двух поражениях – всего 3,5 очка.

В любом случае, для мужской сборной Украины турнир получился очень сложным, а результаты лидеров красноречиво говорят о том, что команду ждет болезненная смена поколений. Болезненная, ибо новых Иванчуков и Пономаревых в Украине попросту нет. А результаты лидеров «вчерашнего дня» с каждым годом неуклонно идут вниз. В такой ситуации ближайшие мировое и европейское первенство (проходят по нечетным годам), а также Олимпиада-2020 не сулит команде ничего хорошего.

Кирилл Стадниченко