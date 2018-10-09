Свитолина пробилась в следующий раунд турнира WTA в Гонконге

Украинка в двух сетах одолела австралийку Хон.

Пятая ракетка планеты Элина Свитолина вышла в следующий круг турнира серии WTA International в Гонконге, обыграв в двух сетах австралийку Присциллу Хон со счетом 6:2, 6:3.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

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Противостояние продлилось 1 час и 11 минут. За это время украинка сумела 3 раза подать навылет, реализовав 5 из 6 брейк-поинтов, а также допустить 1 двойную ошибку. Ее же соперница, занимающая 181-ю строчку мирового рейтинга, совершила 4 подачи навылет, допустив две двойные ошибки и реализовала 2 брейк-поинта из 2.

Во втором круге турнира Свитолина сыграет против 125-й ракетки мира, японки Нао Хибино.

Отметим, что ранее Свитолина уступила в парном разряде на том же турнире.