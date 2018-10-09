Украинская фехтовальщица Черной стала чемпионкой Юношеской Олимпиады

Наша спортсменка принесла первое золото Украине на ЮОИ-2018

Украинская фехтовальщица на шпагах Екатерина Черной завоевала медаль высшей пробы III летних Юношеских Олимпийских игр.

В финале талантливая спортсменка победила чемпионку мира среди кадетов Се Кейлинь Синь Янь из Гонконга со счетом 11:9, сообщает сайт Национального олимпийского комитета Украины.

Таким образом, на счету сборной Украины уже две медали.

Накануне бронзовую медаль завоевал дзюдоист Олег Вередиба.

Как сообщал УНИАН, Юношеские Олимпийские игры проходят в Буэнос-Айресе (Аргентина) с 6 по 18 октября.