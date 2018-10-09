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Украинская фехтовальщица Черной стала чемпионкой Юношеской Олимпиады

10:29, 09 октября 2018
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Екатерина Черной выиграла золото юношеской Олимпиады в фехтовании / noc-ukr.org

В финале талантливая спортсменка победила чемпионку мира среди кадетов Се Кейлинь Синь Янь из Гонконга со счетом 11:9, сообщает сайт Национального олимпийского комитета Украины.

Таким образом, на счету сборной Украины уже две медали.

Накануне бронзовую медаль завоевал дзюдоист Олег Вередиба.

Как сообщал УНИАН, Юношеские Олимпийские игры проходят в Буэнос-Айресе (Аргентина) с 6 по 18 октября.

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Теги: #сборная Украины#фехтование#Юношеские Олимпийские игры-2018