Украинская фехтовальщица Черной стала чемпионкой Юношеской Олимпиады
10:29, 09 октября 2018Другое
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Наша спортсменка принесла первое золото Украине на ЮОИ-2018
Екатерина Черной выиграла золото юношеской Олимпиады в фехтовании / noc-ukr.org
Украинская фехтовальщица на шпагах Екатерина Черной завоевала медаль высшей пробы III летних Юношеских Олимпийских игр.
В финале талантливая спортсменка победила чемпионку мира среди кадетов Се Кейлинь Синь Янь из Гонконга со счетом 11:9, сообщает сайт Национального олимпийского комитета Украины.
Таким образом, на счету сборной Украины уже две медали.
Накануне бронзовую медаль завоевал дзюдоист Олег Вередиба.
Как сообщал УНИАН, Юношеские Олимпийские игры проходят в Буэнос-Айресе (Аргентина) с 6 по 18 октября.
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