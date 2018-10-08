Украинка нырнула без вспомогательного снаряжения на глубину 70 метров, установив рекорд

Это погружение принесло Наталье Жарковой золото чемпионата мира по фридайвингу.

На чемпионате мира по фридайвингу (по версии CMAS) в городе Каш (Турция) украинка Наталья Жаркова установила мировой рекорд в категории CNF, нырнув без вспомогательного снаряжения на глубину 70 метров!

Погружение принесло Наталье золото чемпионата мира в этой дисциплине. Рекорд и золото Наталья поделила с итальянской спортсменкой Алесей Дзеккини.

Также, как сообщает Спортивный комитет Украины со ссылкой на Deep Division, украинка завоевала золото и еще один мировой рекорд в дисциплине CWT BF, нырнув на глубину 89 метров.

Напомним, что фридайвинг - подводное плавание с задержкой дыхания.

Как сообщал УНИАН, днепрянин Андрей Хветкевич без снаряжения нырнул на 71 метр и побил рекорд Украины и США.