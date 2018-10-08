Назначен новый главный тренер запорожского Мотора

В команду вернулся Николай Степанец.

Чемпион Украины по гандболу запорожский "Мотор" через четыре дня после увольнения Патрика Ромбела объявил о назначении нового главного тренера.

Как сообщает официальный сайт запорожской команды, "Мотор" в очередной раз возглавил Николай Степанец. Опытный украинский специалист призван исправить положение, в котором клуб оказался в Лиге чемпионов после четырех поражений подряд.

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Под руководством Степанца «Мотор» 10 октября в чемпионате Украины примет "Портовик", а 14 октября также на своей площадке сыграет против хорватского «Загреба» в Лиге чемпионов.

Николай Степанец вернулся в «Мотор» после паузы в полтора года. Именно он возглавлял команду до Патрика Ромбела. На протяжении двух полных сезонов под руководством Степанца «Мотор» по два раза выиграл чемепионат и Кубок Украины, а в Лиге чемпионов дважды выходил из группы.