Первую медаль Юношеской Олимпиады-2018 для Украины завоевал дзюдоист Вередиба

III летние Юношеские Олимпийские игры проходят в аргентинском Буэнос-Айресе.

В первый же соревновательный день III летних Юношеских Олимпийских игр в аргентинском Буэнос-Айресе наши юные олимпийцы подарили отличный повод для гордости и радости за них всем болельщикам Украины.

Наш дзюдоист Олег Вередиба в весовой категории 55 кг завоевал бронзовую награду. В утешительном финале украинец одержал победу над соперником из Франции, сообщает официальный сайт НОК Украины.

Одним из первых Олега и его наставника Юрия Пирога поздравил президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, который поддерживал спортсмена на трибуне во время его выступления. Руководитель НОК пожелал Олегу, чтобы это замечательное достижение Юношеской Олимпиады стало хорошим заделом для блестящих успехов во взрослом спорте.