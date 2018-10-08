Украинские шахматистки сестры Музычук объяснили решение поехать в Россию на ЧМ (видео)

Спортсменки вернулись с Всемирной шахматной Олимпиады в Батуми, где наша сборная завоевала серебро.

Самые известные отечественные шахматистки сестры Мария и Анна Музычук собираются на чемпионат мира, который будет проходить в скором времени в России. Свое решение спортсменки объяснили в комментарии "ТСН".

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"Сам факт, что находишься в России, психологически будет давить,- отметила Мария Музычук. - Но я выиграла в 2015 году чемпионат мира, проходивший в Сочи. Буду надеяться, что в этом году также сыграю хорошо".

Ее сестра Анна добавила: "Мы все прекрасно понимаем, что страны воюют. Но спортсмены не могут влиять на выбор места проведения соревнований".

Напомним, несколько дней назад женская сборная Украины по шахматам завоевала серебряную медаль на Всемирной шахматной Олимпиаде, которая проходила в Батуми.