Онлайн-видеотрансляция, Хабиб Нурмагомедов - Конор МакГрегор: бой за титул UFC
05:16, 07 октября 2018Другое
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В Лас-Вегасе состоится главный бой года в смешанных боевых единоборствах.
Нурмагомедов и МакГрегор сойдутся в ринге в ночь на 7 октября / ringside24.com
В воскресенье рано утром состоится бой за звание чемпиона UFC в легком весе, в котором сойдутся Хабиб Нурмагомедов (Россия) и Конор МакГрегор (Ирландия).
Бой состоится в Лас-Вегасе (США).
UFC– самая популярная, самая известная и богатая в мире организация, которая проводит турниры по смешанным единоборствам. Специфика ММА заключается в том, что в одном поединке могут встретиться бойцы разных школ и направлений контактного боя: бокс, джиу-джитсу, кикбоксинг, тайской бокс муай, вольная борьба, дзюдо, тхэквондо.
Трансляция соревнований начнется в 5.15 утра в воскресенье, 7 октября.
ТВ-трансляция - телеканал 2+2.
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