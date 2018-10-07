Онлайн-видеотрансляция, Хабиб Нурмагомедов - Конор МакГрегор: бой за титул UFC

В Лас-Вегасе состоится главный бой года в смешанных боевых единоборствах.

В воскресенье рано утром состоится бой за звание чемпиона UFC в легком весе, в котором сойдутся Хабиб Нурмагомедов (Россия) и Конор МакГрегор (Ирландия).

Бой состоится в Лас-Вегасе (США).

UFC– самая популярная, самая известная и богатая в мире организация, которая проводит турниры по смешанным единоборствам. Специфика ММА заключается в том, что в одном поединке могут встретиться бойцы разных школ и направлений контактного боя: бокс, джиу-джитсу, кикбоксинг, тайской бокс муай, вольная борьба, дзюдо, тхэквондо.

Трансляция соревнований начнется в 5.15 утра в воскресенье, 7 октября.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.