Запорожский ЗТР проиграл швейцарскому Кадеттен в гандбольном Кубке ЕГФ

Матч в Запорожье завершился со счетом 27:30.

В Запорожье завершился первый матч 2-го квалификационного раунда Кубка ЕГФ, в котором ЗТР принимал швейцарский Кадеттен.

Игра завершилась со счетом 27:30, сообщает официальный сайт соревнований.

Швейцарская команда уже в первом тайме добилась преимущество в 3 гола - 13:16. После переріва гости сумели сохранить свой перевес, получив комфортный счет перед домашней игрой на своей площадке.

Самым результативным игроком в составе ЗТР в сегодняшней игре был Алексей Ганчев, на счету которого 8 голов. Андрей Акименко забил 6 голов, Денис Исанчук - 5.

Ответный матч состоится в Швейцарии 14 октября. Победитель по сумме двух матчей попадет в 3-й квалификационный раунд Кубка ЕГФ.