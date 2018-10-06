Запорожский ЗТР проиграл швейцарскому Кадеттен в гандбольном Кубке ЕГФ
19:30, 06 октября 2018Другое
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Матч в Запорожье завершился со счетом 27:30.
ЗТР проиграл первый матч гандбольного Кубка ЕГФ / facebook.com/hcZTR
В Запорожье завершился первый матч 2-го квалификационного раунда Кубка ЕГФ, в котором ЗТР принимал швейцарский Кадеттен.
Игра завершилась со счетом 27:30, сообщает официальный сайт соревнований.
Швейцарская команда уже в первом тайме добилась преимущество в 3 гола - 13:16. После переріва гости сумели сохранить свой перевес, получив комфортный счет перед домашней игрой на своей площадке.
Самым результативным игроком в составе ЗТР в сегодняшней игре был Алексей Ганчев, на счету которого 8 голов. Андрей Акименко забил 6 голов, Денис Исанчук - 5.
Ответный матч состоится в Швейцарии 14 октября. Победитель по сумме двух матчей попадет в 3-й квалификационный раунд Кубка ЕГФ.
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