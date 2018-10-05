Женская сборная Украины по шахматам завоевала серебро Олимпиады

Наша команда уступила по дополнительным показателям только сборной Китая.

В Батуми (Грузия) завершилась Всемирная шахматная Олимпиада, где женская сборная Украины завоевала серебряные медали.

Наша команда набрала 18 очков, столько же, сколько и китаянки, но уступила соперницам по личным баллам - 30,5 против 30, сообщает официальный сайт турнира.

В последний день турнира сборная Украины играла против команды США и выиграла три партии из четырех.

Победы одержали сестры Анна и Мария Музычиук и Наталья Жукова. А вот Анна Ушенина свою партию проиграла - 3:1.

Судьба звания чемпионки Олимпиады решалась в матче Россия - Китай. В случае победы россиянок титул чемпионок завоевала бы сборная Украиы. И команда России выигрывала в своем матче со счетом 2:1. Но, к сожалению, в последней партии лидер команды Александра Костенюк белыми фигурами уступила действующей чемпионке мира Ю Веньян. Общий счет матча стал 2:2.

Бронзовая медаль у команды Грузия-1, а сборная России заняла 4-е место.

В свою очередь, мужская сборная Украины в последнем туре обыграла команду Чехии с минимальным преимуществом - 2,5:1,5 очка. В этом матче была одна результативная партия. Юрий Криворучко выиграл белыми фигурами, в то время как Василий Иванчук, Павел Эльянов и Руслан Пономарев сыграли вничью.

В итоговой турнирной таблице у нашей сборной 16 командных баллов, 26 личных и 11-е место. Тройку призеров составили команды США, России и Китая.