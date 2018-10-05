Запорожский Мотор уволил тренера после четырех подряд поражений в гандбольной ЛЧ

Сильнейшую гандбольную команду Украины покидает Патрик Ромбел.

В четверг, 4-го октября, состоялось собрание руководства и тренерского штаба ГК «МОТОР» на котором обсуждались причины неудачного старта команды в турнире VELUX EHF Champions League season 2018/2019.

По прошествии четырёх туров в активе ГК «МОТОР» нет,ни одной победы и, как следствие, команда замыкает турнирную таблицу группы В, сообщает официальный сайт гандбольного клуба Мотор.

"Сложившаяся ситуация, абсолютно не соответсвует планам и целям, поставленным руководством клуба перед тренерским штабом и командой", - отмечается в сообщении,

По итогам встречи было принято совместное решение о расторжении контракта с главным тренером клуба Патриком Ромбелом.

Сегодня это решение доведено президентом ГК «МОТОР» игрокам команды. Президент гандбольного клуба «Мотора» Олимпий Покатов сообщил, что назначение главного тренера ГК «МОТОР» произойдёт на следующей неделе.