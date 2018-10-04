Женская сборная Украины по шахматам сыграла вничью с Россией на Олимпиаде

Мужская команда в своем матче обыграла сборную Азербайджана.

В Батуми (Грузия) состоялся предпоследний тур Всемирной шахматной Олимпиады, в рамках которого женская сборная Украины сыграла вничью с командой России, а мужская четверка обыграла сборную Азербайджана.

Женский матч, соответственно, завершился со счетом 2:2, а мужской - 2,5:1,5 очка, сообщает официальный сайт соревнований.

В матче женских команд Украины и России во всех четырех партиях было подписано мировое соглашение. По пол-очка набрали сестры Анна и Мария Музычук, Анна Ушенина и Наталья Жукова.

В турнирной таблице на счету сборной Украины 16 командных очков и 27 личных - 2-е место. Наша сборная на 1 командный балл отстает от команды Китая (17) и опережает команды США и Армении только за счет большего количества личных очков (26,5 - у США и 26 - у Армении).

Единственную победу в матче мужских сборных Украины и Азербайджана Юрий Криворучко одержал над Аркадием Найдичем. Василий Иванчук, Павел Эльянов и Руслан Пономарев свои партии свели вничью - 2,5:1,5 очка.

В турнирной таблице у сборной Украины 15 командных и 24 личных очка - 11-е место.

Как сообщал УНИАН, Всемирная шахматная Олимпиада проходит в Батуми с 25 сентября по 5 октября.