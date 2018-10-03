Мотор проиграл четвертый матч подряд в гандбольной Лиге чемпионов

Чемпион Украины уступил в гостевом матче немецкому "Фленсбургу".

В Фленсурге (Германия) завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Европейской федерации гандбола (EHF), в котором чемпиона Украины запорожский "Мотор" проотивостоял местному "Фленсбургу".

Матч завершился со счетом 31:24 в пользу немецкого клуба, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинская команда провела на равных с соперником первый тайм, проиграв его лишь с разницей в два гола - 11:13. Но, после перерыва, преимущество немецкой команды было гораздо более равным. В итоге, хозяева поля завершили матч с убедительным преимуществом "+7".

Самым результативным игроком матча в составе украинского клуба стал польский легионер Павел Пачковски, на счету которого 6 голов.

Таким образом, "Мотор" проиграл 4-й матч подряд в Лиге чемпионов и по-прежнему не имеет очков в турнирной таблице Группы В.