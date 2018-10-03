Женская сборная Украины по шахматам сыграла вничью с Азербайджаном на Олимпиаде

Украинки идут на 2-м месте в турнирной таблице соревнований.

В Батуми завершился 9-й тур Всемирной шахматной Олимпиады, где мужская сборная Украины обыграла команду Черногории, а женская команда сыграла вничью с Азербайджаном и на балл отстала от лидера турнира - команды Китая.

Украинцы обыграли команду Черногории со счетом 3:1, а украинки сыграли со сборной Азербайджана - 2:2, сообщает официальный сайт соревнований.

В матче мужских команд все четыре партии оказались результативными. Победы одержали Василий Иванчук (белыми фигурами), Юрий Криворучко и Антон Коробов (оба - черными), а проиграл Руслан Пономарев - белыми фигурами.

В турнирной таблице у нашей команды 13 очков из 18 возможных и 21,5 личных балла из 36 возможных - 18-е место.

В свою очередь, в женском матче сразу две партии завершились результативно. Анна Музычук черными фигурами выиграла у Гюнай Маммадзада, а Анна Ушенина также черными проиграла Гульнар Маммадовой. Мария Музычук и Юлия Осьмак свои партии завершили вничью.

Таким образом, в текущей турнирной таблице у команды Украины 2-е текущее место, 15 командных очков и 25 личных.

Как сообщал УНИАН, Всемирная шахматная Олимпиада проходит в Батуми с 25 сентября по 5 октября.