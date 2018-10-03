Федерер и Серена Уильямс сразятся друг против друга

Легендарные теннисисты встретятся на Кубке Хопмана-2019 в Австралии.

Стали известны участники командного выставочного турнира по теннису - Кубка Хопмана, который состоится в австралийском Перте в начале 2019 года.

Об этом сообщает ESPN.

Так, группу А составили Испания, Франция, Австралия и Германия. В группе В сыграют Швейцария, Великобритания, Греция и США.

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Формат турнира, кроме одиночных матчей предусматривает один поединок в смешанном разряде. А поскольку в сборных США и Швейцарии лидерами станут соответственно Серена Уильямс и Роджер Федерер, то зрителям представится возможность увидеть противостояние этих двух легендарных теннисистов между собой.

Партнером Федерера на корте станет Белинда Бенчич, а в паре с Уильямс сыграет Фрэнсис Тиафо.

Как собщал УНИАН, Серена Уильмс выпустила ролик, в котором снялась обнаженной в рамках социального проекта, направленного на борьбу с раком грудей.