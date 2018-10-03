Украинка Билодид возглавила мировой рейтинг после победы на чемпионате мира по дзюдо

В сентябре 17-летняя спортсменка стала самой молодой чемпионкой мира в истории.

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид после победы на чемпионате мира-2018 поднялась на первое место в мировом рейтинге в категории до 48 кг.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации дзюдо.

Напомним, на первенстве мира в Баку украинка Дарья Билодид стала самой молодой чемпионкой мира в истории, завоевав этот титул в 17-летнем возрасте. Билодид в текущем сезоне не знает горечи поражений. На ее счету победы на двух турнирах серии Grand Prix, на двух турнирах серии Grand Slam и на Кубке Европы в Словении.

Помимо Дарьи Билодид, только один украинец входит в лучшую десятку рейтинга IJF в своем весе. Бронзовый призер чемпионата мира-2018 Георгий Зантарая поднялся на три строчки и теперь занимает шестое место в весе до 66 кг.

Напомним главные мгновения победного выступления украинки Дарьи Билодид на чемпионате мира-2018 в Баку.