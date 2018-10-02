Женская сборная Украины вышла в лидеры Всемирной шахматной Олимпиады, победив Армению

Украинская мужская команда проиграла Франции.

В Батуми завершились матчи очередного 8-го тура Всемирной шахматной Олимпиады. Женская сборная Украины обыграла лидера соревнований - сборную Армении, после чего возглавила турнирную таблицу.

В то же время мужская команда Украины уступила сегодня команде Франции. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Перевес украинских шахматисток над лидерами Олимпиады - сборной Армении - оказался уверенным. Победы над соперницами одержали Анна Музычук и Анна Ушенина. Мария Музычук и Наталья Жукова свели матчи вничью. В результате - победа украинок 3:1.

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"И Аня Музычук, и Аня Ушенина довольно быстро получили значительный перевес и достаточно уверенно его реализовали. Маша Музычук все время контролировала ход борьбы, у нее не было никаких проблем. У Наташи, наверное, были некоторые приключения, но в итоге все закончилось благополучно», – прокомментировал успех главный тренер сборной Украины Михаил Бродский.

Турнирная таблица: Украина, Китай – по 14 очков, Казахстан, Азербайджан, Венгрия, Армения -13.

Мужская сборная Украины уступила французам - 1,5:2,5. Павел Эльянов, Руслан Пономарев и Антон Коробов свели матчи вничью, а Юрий Криворучко свой матч проиграл.

В турнирной таблице у мужчин лидируют США – 15 очков, у Украины остается 11 пунктов.