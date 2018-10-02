Украинский гимнаст Радивилов выиграл серебро на этапе Кубка мира в Париже (видео)

Ранее 25-летний спортсмен стал вторым на чемпионате Европы в опорном прыжке.

Украинский гимнаст Игорь Радивилов занял второе место в упражнениях на кольцах на этапе Кубка мира в Париже.

Радивилов получил 14,950 баллов, что на 0,150 меньше, чем у победителя Самира Аит Саида из Франции. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Ранее 25-летний украинец Игорь Радивилов выиграл серебро на чемпионате Европы в опорном прыжке.

Главным стартом года для Радивилова и его партнеров по сборной Украины остается чемпионат мира-2018 в Дохе (Катар). Соревнования пройдут с 25 октября по 3 ноября.