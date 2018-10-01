Женская сборная Украины по шахматам обыграла Иран на Олимпиаде

Мужская команда Украины сыграла вничью с Китаем.

В Батуми завершились матчи очередного 7-го тура Всемирной шахматной Олимпиады.

Мужская сборная Украины сыграла вничью с Китаем – 2:2, а женская сборная Украины обыграла Иран - 2,5:1,5. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

На всех досках шахматистов-мужчин была зафиксирована ничья - украинцы Василий Иванчук, Павел Эльянов, Руслан Пономарев и Антон Коробов - не смогли обыграть соперников, но и не уступили. Это первая ничья мужской команды на турнире - до этого было пять побед подряд и одно поражение.

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В турнирной таблице у нашей команды 11 очков, и она на два очка отстает от лидеров - Азербайджана, США и Польши (по 13).

Победу для женской сборной Украины в 7-м туре принесла Мария Музычук, которая белыми обыграла иранку Митру Хеязипур. В то время как Анна Музычук, Наталья Жукова и Юлия Осьмак свои матчи свели вничью. В турнирной таблице у Украины, Китая и Румынии – по 12 очков. Лидирует Армения (13).