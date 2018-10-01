Цуренко из-за травмы спины уступила 10-й ракетке мира на турнире в Китае

Украинская теннисистка проиграла в матче второго круга турнира WTA.

Украинка Леся Цуренко не смогла продолжить матч второго раунда турнира в Пекине против 10-й сеянной Юлии Гергес из Германии при равном счете в третьем сете. У украинки возникли проблемы с нижней частью спины, и врачи не смогли помочь ей вернуться в матч.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Цуренко проявила характер и имела реальные шансы пройти более именитую соперницу. Вторая ракетка Украины уступила в первом сете со счетом 4:6, но вытащила вторую партию в концовке со счетом 6:4. В решающем сете на момент ее травмы счет был равный - 2:2.

Как сообщал УНИАН, в первом раунде Леся Цуренко спокойно справилась с немкой Андреа Петкович.

Леся Цуренко (Украина) – Юлия Гергес (Германия, 10) - 4:6, 6:4, 2:2 отказ)