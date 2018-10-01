Чемпионка мира по стрельбе Костевич признана лучшей спортсменкой месяца в Украине

Для Елены это уже пятая высокая награда НОК.

Звание лучшей спортсменки сентября в Украине получила чемпионка мира по пулевой стрельбе Елена Костевич, которая на мировом первенстве в Корее завоевала сразу 2 медали. В активе опытной олимпийской чемпионки индивидуальное «золото» и «бронза» в паре с Олегом Омельчуком в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.

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Звание лучшей спортсменки месяца Елена Костевич получила по решению Экспертной комиссии НОК, которая выбрала лауреата после детального анализа выступлений всех украинских спортсменов в сентябре.

Помимо этого Костевич стала обладательницей одной из первых олимпийских лицензий Украины на Игры-2020.

Лучшим тренером сентября назван личный наставник Елены - Игорь Черединов.

Отметим, что чемпионат мира по стрельбе проходит раз в четыре года.

Напомним, для Елены это уже пятое высокое признание НОК. Звание лучшей спортсменки она получала в мае-2011, в феврале и октябре 2012 года, а также в марте-2017.