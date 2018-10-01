Боец Спивак провёл вторую защиту титула выиграв в первом раунде на турнире WWFC 12

В рамках шоу в Киеве состоялось 14 ярких поединков, подавляющее большинство которых завершились досрочно, порадовав переполненные трибуны столичной арены яркими развязками.

29 сентября в киевском Дворце спорта прошёл крупномасштабный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 12, организованный одним их сильнейших европейских промоушенов — всемирной лигой World Warriors Fighting Championship.

В рамках шоу состоялось 14 ярких поединков, подавляющее большинство которых завершились досрочно, порадовав переполненные трибуны столичной арены яркими развязками.

Главным событием WWFC 12 стали три титульных боя, в двух из которых на кону стояли вакантные чемпионские пояса. Так, чемпионами мира WWFC отныне являются Михай Котруцэ и Теймур Рагимов, которые зрелищно справились, соответственно, с Арбером Мурати и Александром Барабашом. А тяжеловес Сергей Спивак провёл вторую защиту титула, вновь праздуя досрочный успех в первом раунде — на этот раз повержен матёрый Тони Лопес. Наконец, состоялось яркое возвращение в гексагон экс-чемпионки Светланы Гоцык, которая буквально смела со своего пути Умуткан Айтиеву.

Экс-чемпионка WWFC в весе до 52 кг, «Птица Феникс» Светлана Гоцык проводила первый поединок после неожиданной потери чемпионского титула на предыдущем турнире — WWFC 11 в июне. По словам самой спортсменки, эта досадная неудача сделала её только сильнее, и она собирается доказать это делом в погоне за возвращением утраченного. «Тёмную лошадку» из Узбекистана Умуткан Айтиеву Светлана прошла с подчёркнутой уверенностью, преподав сопернице настоящий мастер-класс.

Гоцык начала бой очень спокойно, никуда не торопясь и выжидая активных действий от соперницы. Но и Айтиева, в свою очередь, явно не собиралась бросаться вперёд, так что украинке всё равно пришлось брать инициативу в свои руки. Светлана отметилась многоударным наскоком, после чего положила в цель несколько резких прямых передней рукой. Дальше Гоцык умышленно отдала сопернице территориальную инициативу, а когда та начала наступать, экс-чемпионка поставила в бою жирную точку. Левый боковой Светланы навстречу пришёлся и ко времени, и к месту, отправив Айтиеву в нокаут.

В свою очередь, центральным поединком вечера стал бой Спивака и американца Тони Лопеса. Будучи одним из опытнейших действующих тяжеловесов во всём мире, Лопес определённо видел в ММА больше действующего чемпиона мира WWFC Спивака и уже по этой причине представлял не надуманную опасность. Понимал это и Сергей, начавший встречу с достаточной степенью осторожности. Но не забывая при этом демонстрировать, кто в гексагоне хозяин.

Без труда избежав пары киков Тони, Спивак потихоньку стал разбивать претендента в стойке с дистанции, а в какой-то момент сблизился и приступил к более серьёзной бомбардировке у сетки локтями и коленями из тайского клинча. Этот спурт заметно вымотал Лопеса, и когда он, уже с окровавленным лицом, оказался внизу после подсечки Сергея, сил для вменяемого сопротивления напору чемпиона уже не было. Находясь сверху, Спивак мастерски провёл болевой на шею оппонента, заставив его постучать в знак сдачи и тем самым подвести черту под второй успешной защитой титула Сергея.

Следующий грандиозный турнир WWFC 13 в столичном Дворце спорта состоится 15 декабря.