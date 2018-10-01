Сборная Польши защитила титул чемпиона мира по волейболу, обыграв Бразилию

Поляки выиграли первенство планеты в третий раз в истории.

Мужская сборная Польши выиграла чемпионат мира по волейболу, который проходил в Италии и Болгарии. В финале поляки обыграли сборную Бразилии со счётом 3:0 (28:26, 25:20, 25:23), сообщает официальный сайт соревнований.

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Сборная Польши в третий раз в истории и во второй раз подряд стала чемпионом мира. На предыдущем первенстве планеты, которое состоялось четыре года назад, поляки в домашних стенах также обыграли в финале Бразилию.

Бронзовые медали ЧМ-2018 завоевала команда США, в матче за третье место обыгравшая сборную Сербии со счётом 3:1.

Сборная России, которую считали одним из фаворитов, не сумела выйти в полуфинал после поражений от Бразилии (2:3) и США (0:3) на третьем групповом этапе.