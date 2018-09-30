Мужская и женская сборные Украины не смогли выиграть свои матчи на шахматной Олимпиаде

Женская команда сыграла вничью со сборной Китая, а мужчины - проиграли полякам.

В Батуми завершились матчи очередного 6-го тура Всемирной шахматной Олимпиады, где мужская и женская сборные Украины не смогли одержать победы.

Украинки сыграли вничью с командой Китая, а мужская сборная - проиграла полякам, сообщает официальный сайт соревнований.

Мужская сборная Украины впервые проиграла на нынешней Олимпиаде и сразу же выбыла из Топ-10 команд в турнирной таблице.

В игре с командой Польши свою партию черными фигурами проиграл Василий Иванчук. А вот Павел Эльянов, Юрий Криворучко и Антон Коробов сыграли вничью - 1,5:2,5 очка. Это первое поражение украинцев после пяти побед подряд.

В турнирной таблице у нашей команды 10 очков и 15 личных баллов из 24 возможных, общее 11-е место.

Женская сборная противостояла команде Китая и в этом матче было сыграно две результативные партии. Мария Музычук свою соперницу обыграла черными фигурами, а вот Анна Ушенина, к сожалению, уступила белыми. Анна Музычук и Наталья Жукова свои партии сыграли вничью.

Таким образом, украинки в 6-ти турах набрали 10 командных очков из 12 возможных, 17,5 личных очков из 24-х и занимают 6-е место в текущей турнирной таблице.