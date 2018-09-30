"Мотор" проиграл в третьем матче подряд гандбольной Лиги чемпионов - венгерскому ПИКу

Чемпион Украины уступил на своей площадке в Запорожье со счетом 31:32.

В Запорожье, во Дворце спорта "Юность" завершился матч 3-го тура группового этапа гандбольной Лиги чемпионов, в котором "Мотор" принимал венгерский ПИК из Сегеда и уступил с минимальным счетом.

Матч завершился со счетом 31:32, сообщает официальный сайт соревнований.

Гости активно начали матч и выиграли первую 30-минутку с разницей в 6 мячей - 13:19.

После перерыва хозяева площадки попытались совершить камбэк и были очень близки, как минимум, к ничьей. Однако, игроки ПИКа сумели сохранить минимальный перевес.

Самым результативным игроком в составе хозяев поля стал Артем Козакевич, на счету которого 8 голов. На счету Жарко Пешевского - 5 голов.

Таким образом, Мотор пока проиграл все три матча группового этапа соревнований и является аутсайдером Группы В.