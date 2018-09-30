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Украинка Цуренко вышла во второй круг теннисного турнира в Китае

12:32, 30 сентября 2018
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Цуренко вышла во второй раунд турнира в Пекине / Reuters

В Пекине завершился матч стартового круга теннисного турнира серии WTA China Open, в котором украинка Леся Цуренко встречалась с Андреа Петкович из Германии.

Игра завершилась победой украинки со счетом 6:2, 7:6 (2), сообщает официальный сайт соревнований.

Если в первом сете у украинки не было проблем - партия завершилась довольно быстро и с большим преимуществом нашей спортсменки, то во втором сете немка смогла нащупать свою игру и навязать сопернице конкурентную борьбу. Равная игра перешла в тай-брейк, где украинка все-таки "дожала" соперницу.

Во втором раунде Цуренко сыграет с 10-й сеянной, еще одной представительницей Германии, Юлией Гергес.

Как сообщал УНИАН, накануне матч первого круга турнира в Пекине проиграла Элина Свитолина

Турнир в Пекине продлится до 7 октября. 

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Теги: #теннис#Леся Цуренко#турнир WTA в Пекине