Украину на Юношеских Олимпийских играх в Аргентине будут представлять 55 спортсменов

III Юношеские Олимпийские игры стартуют 6 октября и продлятся до 18 октября.

Украину на III Юношеских Олимпийских играх в Аргентине будут представлять 55 юных спортсменов.

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Как сообщается на Правительственном портале, сегодня на Олимпийской базе в Конче-Заспе состоялась торжественная церемония проводов юношеской олимпийской команды Украины на Игры в аргентинский Буэнос-Айрес.

III Юношеские Олимпийские игры стартуют 6 октября и продлятся до 18 октября.

Юношескую олимпийскую команду Украины на Играх будут представлять 55 сильнейших юных спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет, которые будут соревноваться за звание лучших в 22-х видах спорта (бокс, бадминтон, гимнастика, дзюдо, каратэ, легкая атлетика и др.).

Всего в соревнованиях примут участие юные атлеты из 206 стран мира, которые разыграют 241 комплект наград в 32 видах спорта (34 спортивные дисциплины), сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Украины.

За всю историю выступлений на летних и зимних Юношеских Олимпийских играх украинцы завоевали 70 медалей: 20 золотых, 22 серебряных и 28 бронзовых.

В церемонии проводов приняли участие вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, президент НОК, олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Сергей Бубка, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Ольга Харлан, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк, а также другие звезды спорта.