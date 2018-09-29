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Елена Короткая завоевала второе золото сборной Украины на ЧМ по шашкам за день

21:41, 29 сентября 2018
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Сборная Украины по шашкам завоевала на чемпионате мира шесть медалей / facebook.com

Победы добыла гроссмейстер из Каменского Днепропетровской области Елена Короткая, сообщили УНИАН в Федерации шашек Украины.

Это второй мировой чемпионский титул Елены Короткой на нынешнем Чемпионате мира по шашкам-64 (бразильская версия) в турецком Измире. Ранее, в турнире по классической программе ей также не было равных.

Второе место чемпионата мира в активе ещё одной украинской спортсменки , гроссмейстера Юлии Макаренковой из Харькова,которая также дважды отличилась в Турции двумя серебряными наградами.

Наши спортсменки оставили на пьедестале почета лишь одно место-третье,которое досталось шашистке из Китая Гуан Иян.

Таким образом, по итогам нынешнего турнира у сборной Украины шесть медалей -,из них три золотые.

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Теги: #сборная Украины#шашки#чемпионат мира