Елена Короткая завоевала второе золото сборной Украины на ЧМ по шашкам за день

Турнир по шашкам-64 (бразильский стиль) выиграла Елена Короткая.

Чемпионат мира по шашкам-64 (бразильский стиль) по блицу принес в копилку сборной Украины вторую золотую медаль турнира за день.

Победы добыла гроссмейстер из Каменского Днепропетровской области Елена Короткая, сообщили УНИАН в Федерации шашек Украины.

Это второй мировой чемпионский титул Елены Короткой на нынешнем Чемпионате мира по шашкам-64 (бразильская версия) в турецком Измире. Ранее, в турнире по классической программе ей также не было равных.

Второе место чемпионата мира в активе ещё одной украинской спортсменки , гроссмейстера Юлии Макаренковой из Харькова,которая также дважды отличилась в Турции двумя серебряными наградами.

Наши спортсменки оставили на пьедестале почета лишь одно место-третье,которое досталось шашистке из Китая Гуан Иян.

Таким образом, по итогам нынешнего турнира у сборной Украины шесть медалей -,из них три золотые.