Украинец Аникеев стал чемпионом мира по шашкам в блице

Наш спортсмен выиграл соревнования в шашках-64 по бразильской системе.

В Измире (Турция) завершился Чемпионат мира в блице по шашкам-64 (бразильская версия), где победу одержал украинский гроссмейстер Юрий Аникеев,

Украинец на 3 балла опередил в турнирной таблице основного конкурента и многократного чемпиона мира Александра Шварцмана из России, сообщали УНИАН в Федерации шашек Украины.

Харьковчанин уверенно прошел всю турнирную дистанцию и за тур до конца обеспечил себе золотую медаль.

Напомним, что два дня назад Аникеев уже принес Украине серебряную медаль в классической программе на Чемпионате мира в Турции по шашкам -64.

Ещё один наш спортсмен Владислав Антонович поделил 3-4 места с россиянином Муродом Амриллаевым.Причем у обоих спортсменов на финише оказалось не только равное количество очков, но и одинаковый коэффициент.

Порадовал своим выступлением и Денис Шкатула из Винницы,который сумел подняться на пятую ступень турнирной таблицы.