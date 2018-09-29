Свитолина во второй раз подряд проиграла в первом круге турнира в Китае
В Пекине завершился матч 1-го круга теннисного турнира серии WTA - China Open, в котором украинка Элина Свитолина противостояла Александре Крунич из Сербии.
Украинка проиграла в трех партиях - 6:0, 4:6, 6:7, сообщает официальный сайт турнира.
Наша спортсменка разгромила соперницу в первой партии, которая завершилась менее чем за полчаса. Однако, затем не сумела поддержать свой победный ритм игры. Соперница сумела вернуться в и гру и навязать равную борьбу в двух оставшихся партиях. При этом, в концовках каждой из них украинка неизменно проигрывала.
Напомним, что ранее Свитолина проиграла в Ухани (Китай) матч первого же круга теннисного турнира Wuhan Open, котором уступила Арине Соболенко из Беларуси.
Турнир в Пекине продлится до 7 октября.