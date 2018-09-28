Мужская сборная Украины по шахматам одержала пятую подряд победу на Олимпиаде

Женская команда впервые потеряла очки, сыграв вничью с командой Грузии.

В Батуми (Грузия) завершились партии 5-го тура Всемирной шахматной Олимпиады, где свои очередные матчи провели мужская и женская сборные Украины.

Мужская команда одержала на турнире пятую командную победу подряд, а вот женская сборная впервые сыграла вничью и потеряла очко, сообщает официальный сайт соревнований.

Мужская сборная Украины выиграла пятый матч подряд, обыграв команду Испании со счетом 2,5:2,5 очка. Как и накануне, этот матч оказался очень результативным. Сразу три партии из четырех закончились победой одного из шахматистов.

Свои партии выиграли Василий Иванчук и Юрий Криворучко, который действовали белыми фигурами. А вот Павел Эльянов черными проиграл. Судьбу матча решил Руслан Пономарев, который черными сумел свести свою партию вничью.

Таким образом, теперь у сборной Украины 10 командных очков и место в Топ-4 сильнейших команд Олимпиады. Правда, личных очков у нашей сборной лишь 12,5 из 20-ти возможных и квартет лидеров Олимпиады украинцы замыкают, идя вслед за сборными Азербайджана, Польши (оба - по 16) и Чехии (15).

В свою очередь, женская команда Украины потеряла первое командное очко на турнире, сыграв вничью со сборной Грузии - 2:2.

Сестры Анна и Мария Музычук свои партии сыграли вничью, Анна Ушенина - выиграла, а вот Наталья Жукова - проиграла.

Таким образом, украинку набрали по итогам 5-ти туров 9 командных очков из 10 возможных, 15,5 личных баллов из 20 возможных и занимает 3-е место в турнирной таблице вслед за командами США (10, 15,5) и Индии (9, 16,5).