Сегодня исполняется 30 лет со дня олимпийской победы Сеула-88 Сергея Бубки

В целом за годы своей карьеры прославленный спортсмен десять раз становился чемпионом мира, завоевал титул чемпиона Европы, был обладателем Кубка Европы и Кубка мира и 35 раз устанавливал рекорды мира, а рекорд на открытом воздухе, который наш соотечественник обновил в 1994 году, прыгнув на 6,14 м, остается никем не побитым и по сей день.

28 сентября 1988 года на Олимпийских играх в корейском Сеуле Сергей Бубка совершил прыжок с шестом на 5,90 м, который поднял его на высшую ступень олимпийского пьедестала и навсегда вписал имя украинского легкоатлета в историю мирового спорта и олимпизма!

В целом за годы своей славной карьеры прославленный спортсмен десять раз становился чемпионом мира, завоевал титул чемпиона Европы, был обладателем Кубка Европы и Кубка мира и 35 раз устанавливал рекорды мира! А рекорд на открытом воздухе, который наш соотечественник обновил в 1994 году, прыгнув на 6,14 м, остается никем не побитым и по сей день.

За наибольшее количество мировых достижений в легкоатлетическом спорте Сергей Бубка занесен в Книгу рекордов Гиннеса за выдающиеся спортивные достижения, личные заслуги в подъеме международного авторитета родного государства Сергею Бубке первому среди отечественных спортсменов был присвоен наивысший степень государственной награды — звания Героя Украины.

После окончания спортивной карьеры Сергей Бубка стал успешным спортивным менеджером. Сейчас он входит в руководство мирового спорта, занимая руководящие должности в Международном Олимпийском Комитете, где является членом Исполкома, и в Международной Ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), где является первым вице-президентом.

С 2005 года легендарный легкоатлет возглавляет Национальный Олимпийский комитет Украины, где на посту президента интегрировал передовой международный спортивный опыт, начал самые современные идеи и проекты по развитию массового спорта, распространение олимпийских ценностей и популяризации здорового образа жизни. Эти шаги были высоко оценены мировым спортивным сообществом – в 2013 году в рамках престижной Премии креативного спорта НОК Украины был признан лучшим Олимпийским комитетом мира.