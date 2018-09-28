В Киеве прошла открытая тренировка участников турнира WWFC 12

В рамках турнира пройдут три титульных боя.

В преддверии масштабного турнира WWFC 12, который состоится 29 сентября в киевском Дворце спорта, главные действующие лица предстоящего события провели открытую тренировку.

Главным поединком WWFC 12 станет вторая защита титула чемпиона мира WWFC в тяжёлом весе Сергеем «Полярным Медведем» Спиваком, против которого в гексагон выйдет матёрый американец Тони «Криптонит» Лопес.

Перед этим определятся новые обладатели вакантных чемпионских титулов в полусреднем и наилегчайшем весе: Михай Котруцэ сразится с Арбером Мурати, а Александр Барабаш выяснит отношения с Теймуром Рахимовым.

Кроме того, состоится возвращение экс-чемпионки Светланы «Птицы Феникс» Гоцык, соперницей которой станет спортсменка из Узбекистана Умуткан Айтиева.

Перед тем, как продемонстрировать готовность к предстоящему турниру, главные бойцы шоу, а также руководство WWFC — президент Владимир Тесля, вице-президент Денис Перч и спортивный директор Владимир Шемаров рассказали о предстоящем турнире.

Владимир Тесля: «Наша лига прогрессирует от турнира к турниру, и это не может не радовать. Мы становимся всё популярнее, и уже сейчас, за два дня до турнира WWFC 12, все билеты во Дворец спорта распроданы. Это наилучшее свидетельство того, что мы двигаемся в правильном направлении».

Денис Перч: «Мне довелось побывать на ивентах всех крупнейих мировых промоушенов, и я не могу сказать, что увиденное там произвело на меня сильное впечатление. Напротив, где-то даже разочаровался. Если говорить об организации турниров и подаче зрелища, то мы уже сейчас как минимум не уступаем так называемым законодателям мод индустрии ММА, а где-то даже превосходим. И это притом, что мы, в сравнении с ними, начали свой путь совсем недавно».

Владимир Шемаров: «Я не могу выделить какой-то один бой в карде предстоящего турнира, на который нужно обратить внимания больше, чем на остальные. Болельщики пусть руководствуются своими симпатиями, а в целом все пары у нас как всегда подобраны таким образом, чтобы поединки получились максимально упорными и зрелищными».

Сергей Спивак: «Свою готовность к бою я оцениваю на 10 по 10-бальной шкале. Мы очень хорошо поработали в Одессе в зале Романа Долидзе, и я чувствую, что прибавил во всех компонентах. Готов ко всему, что мне предложит соперник. Моя мотивация? Я выйду на бой, не как чемпион, а как претендент, словно этот титул мне не принадлежит».

Тони Лопес: «Я видел несколько поединков Сергея и могу сказать, что он очень сильный, агрессивный боец, который не случайно владеет чемпионским титулом. Но и я приехал сюда за победой. Не знаю, сколько продлится поединок, но в одном уверен точно — мы устроим настоящее зрелище, которое определённо понравится болельщикам».

Михай Котруцэ: «Ощущаю большую ответственность в связи с тем, что мне предстоит бой за титул чемпиона мира, ведь мы долго к этому шли. Посмотрели прошлые поединки моего соперника и увидели, на что он больше делает акцент. В целом ничего особенного. Не могу ничего сказать о его сильных или слабых сторонах. Единственное, он больше делает ставку на работу в стойке, так что, думаю, у нас получится хороший бой».

Александр Барабаш: «Я уже дрался за титул WWFC в конце 2016 года против Энди Янга, но тогда мне не хватило опыта, и я просто перегорел морально, а также истощил себя физически во время подготовки, потому что очень хотел стать чемпионом. Теймур слабее Янга, а я сделал соответствующие выводы и после поражения прибавил во всём. Именно это я и покажу в субботу».

Теймур Рахимов: «Я хочу и прошу у Саши только одного: когда мы выйдем в гексагон, не убегай от меня, как ты обычно делаешь, а дерись кость в кость. Давай порадуем зрителей! Хотя я не исключаю, что когда дойдёт до дела, ты будешь думать только о том, чтобы это поскорее закончилось, и сожалеть, что вообще занялся этим спортом. В субботу этот титул будет моим!»

Светлана Гоцык: «Я очень мотивирована и горю желанием вернуть титул. У меня уже были поражения, но они делали меня только сильнее. Так и на этот раз: я проиграла Сормовой не потому, что слабее, а потому что допустила ошибку, которую жажду исправить. В душе я воин, это мой путь, и я всё докажу в реванше».

Официальная процедура взвешивания участников турнира состоится накануне шоу, 28 сентября.