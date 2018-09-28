Украинцы завоевали три медали на чемпионате мира по бразильским шашкам

На счету нашей команды серебро в мужских соревнованиях, а также - золото и серебро - у женщин.

В Измире (Турция) завершилась классическая программа чемпионата мира по шашкам (бразильская версия) среди мужчин и женщин.

Украинские гроссмейстеры сумели завоевать 3 медали разного достоинства - золото и два серебра, сообщает Draughts.

В мужском турнире в Турции принимали участие гроссмейстер Юрий Аникеев (Харьков) и мастера спорта Денис Шкатула (Винница) и Владислав Антонович (Днепр). Лучше всех удалось выступить Аникееву, который достаточно ровно прошел всю турнирную дистанцию. Задел в 9 очков позволил ему попасть в тройку лидеров. В итоге по дополнительным показателям Аникеев занял второе место, завоевав серебряную медаль. Денис Шкатула - шестой, а Владислав Антонович - девятый.

Чемпионом мира стал россиянин Александр Шварцман.

Еще лучше удалось выступить нашим женщинам. Честь Украины на чемпионате мира защищали гроссмейстеры Елена Короткая (Каменское) и Юлия Макаренкова (Харьков), а также кадидат в мастера спорта Алена Губарева (Каменское). На протяжении всего турнира борьба шла между Короткой и Макаренковой. По очереди они переигрывали своих соперниц, меняясь на первой и второй позициях в турнирной таблице. Не определила лучшую и их личная встреча - она завершилась вничью.

Все должны были определить дополнительные показатели после последнего шестого тура. Лучшими они были у Елены Короткой, которая и стала чемпионкой мира. Юлия Макаренкова - с "серебром". Алена Губарева - девятая.