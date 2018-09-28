Тренер женской сборной Украины по биатлону объявил состав команды на первый этап Кубка мира
По окончании летнего чемпионата Украины по биатлону старший тренер женской сборной Украины Андрей Прокунин дал оценку выступлениям девушек в Чернигове, а также рассказал о планах на завершающий этап подготовки к зимнему сезону.
- У нас квота - пять участниц, поэтому поедет шесть человек, включая одну запасную, которой мы, скорее всего, дадим возможность стартовать в индивидуальной гонке. Первый этап Кубка мира - большой: пять видов программы, включая смешанные эстафеты. Поэтому шанс выступить получат все. И, в зависимости от показанных результатов, может произойти коррекция состава к Хохфильцену, - отмитил Прокунин в интервью сайту Biathlon.com.ua.
- Пять девушек - это Валя и Вита Семеренко, Юлия Джима, Лена Пидгрушная и Настя Меркушина. Относительно шестой кандидатуры мы пока думаем, - добавил тренер.
Как сообщал УНИАН, Кубок мира по биатлону сезона 2018/2019 стартует 2 декабря этапом в словенской Поклюке