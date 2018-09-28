Тренер женской сборной Украины по биатлону объявил состав команды на первый этап Кубка мира

В составе команды в Поклюку (Словения) поедет 6 спортсменок, включая 1 запасную.

По окончании летнего чемпионата Украины по биатлону старший тренер женской сборной Украины Андрей Прокунин дал оценку выступлениям девушек в Чернигове, а также рассказал о планах на завершающий этап подготовки к зимнему сезону.

- У нас квота - пять участниц, поэтому поедет шесть человек, включая одну запасную, которой мы, скорее всего, дадим возможность стартовать в индивидуальной гонке. Первый этап Кубка мира - большой: пять видов программы, включая смешанные эстафеты. Поэтому шанс выступить получат все. И, в зависимости от показанных результатов, может произойти коррекция состава к Хохфильцену, - отмитил Прокунин в интервью сайту Biathlon.com.ua.

- Пять девушек - это Валя и Вита Семеренко, Юлия Джима, Лена Пидгрушная и Настя Меркушина. Относительно шестой кандидатуры мы пока думаем, - добавил тренер.

Как сообщал УНИАН, Кубок мира по биатлону сезона 2018/2019 стартует 2 декабря этапом в словенской Поклюке